أوضحت المستشارة الأسرية ومدربة تطوير الذات، إيناس فرج، سبب الضجة حول استقلالية المرأة على عكس استقلالية الرجل.

وقالت ” فرج ” خلال مداخلة على برنامج صباح السعودية المُذاع على القناة السعودية:” أن موضوع الاستقلال الذاتي قديم وكثير من السيدات أثبتوا استقلاليتهم الذاتية واستقلوا ماديًا واقتصاديًا ك” لافتة أن استقلال يعني استقلال المرْءُ برأيه وأفكاره وخططه .”

وصححت المستشارة عقيدة أن الفتاة المستقلة ماديًا مكتفية بذاتها وترفض فكرة الزواج والارتباط، وأضافت:” أن الاستقلال لا يعني الاستغناء عن العائلة، أو الأسرة “، مُشيرة إلى أن هناك بعض الحالات التي تبحث عن الاستقلالية حتى تنفصل عن الأسرة .