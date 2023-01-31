كشفت فرق الدفاع المدني في مدينة القريات، أنها باشرت حادثة حريق منزل فجر اليوم الثلاثاء، في حي التسهيلات، أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة واحدة.

وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أنه إشارة إلى البلاغ الوارد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 4:54 فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات.

وقال أنه تم على الفور تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق، والعثور على أربع حالات حرجة وتم نقلهم للمستشفى، وتوفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور أيضا على 4 حالات وفاة، بينهم 3 أطفال في إحدى الغرف، وأخرى لرجل.

وذكر النقيب الضويحي، أنه ومن خلال المعاينة الأولية للحادث تبين أن الحريق كان داخل غرفة مساحتها 5×4م تقريباً في الدور الأرضي داخل منزل تستخدم غرفة نوم للأطفال، عُثر بداخلها على جثث الأطفال وسلم الحادث لمركز شرطة الفيصلية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد على ضرورة تركيب كواشف الدخان في المنازل وعدم الاستهانة بها لما لها من دور كبير في الكشف عن الحريق قبل تفاقمه، مما يؤدي إلى التقليل من حوادث الحريق وتفادي خسارة الأرواح.