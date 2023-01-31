كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بعدة مدن بالمملكة (ينبع، الجبيل، الرياض).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي التقارير الخارجية (الرياض)، أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض)، أخصائي التقارير الإدارية (الرياض)، أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل).

وذكرت الشركة، أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي التقارير الخارجية (الرياض): هنا

2- أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض): هنا

3- أخصائي التقارير الإدارية (الرياض): هنا

4- أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل): هنا