أكدت صحة الرياض أنه لا يحق للمؤسسات الصحية احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وأوضحت أن المادة الـ 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، تؤكد أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأي إجراء مالي.

وقالت أنه يحذر على المؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، والأوراق الثبوتية، واحتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

ومن جانبه، حثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.