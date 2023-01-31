أوضحت فاطمة العيسى، الطالبة المبتكرة في قسم علوم الحاسب بجامعة شقراء، إن تطبيق «واضح» للتجارب العلمية المنهجية يستفيد منه المعلمون والجهات التعليمية أيضًا وليس الطلبة فقط.

وقالت فاطمة العيسى، خلال استضافتها في برنامج «صباح السعودية» على قناة السعودية، أن تطبيق «واضح» بدأ استخدامه في الوقت الحالي لطلبة التعليم الابتدائي، وسوف يتم التوسع فيه مستقبلا لتغطية كل مناهج التعليم.

وذكرت أنه بعد الدخول للتطبيق تظهر للطالب التجارب العلمية الخاصة بمرحلته التعليمية، وفي الوقت نفسه يتيح التطبيق للمعلمين الإشراف على الطلاب.

وأضافت أن التطبيق يوضح للطالب كيفية إجراء التجارب العلمية، ودون الحاجة إلى توافر أدوات معملية في الواقع، وكذلك إجراء التجارب العلمية التي تكون هناك خطورة أو صعوبة في إجراءها عمليا.

وأشارت إلى أنه يوفر التطبيق للطالب جميع أدوات التجربة العلمية وإجراء تلك التجارب المقررة عليه في المنهج التعليمي باستخدام الهاتف الجوال.