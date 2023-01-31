وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزير بن سلمان، رسالة للشركات العالمية، يطالبهم بنقل مقرات عملهم الرئيسية إلى المملكة.

وقال “بن سلمان ” خلال حديثه في منتدى ومعرض اكتفاء 2023، الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية: نريد منكم نقل مقرات عملكم الرئيسية إلى المملكة، وليس الإقليمية فقط، أخبرونا بما تريدون، وسنحققه لكم .”

وأضاف:” أن برنامج توطين الطاقة مكّن العديد من الشركاء الدوليين من التعاون في إطلاق أكثر من 200 منشأة تصنيع.”

وتابع:” نحن هنا لنشجعكم على نقل مقرات عملكم إلى المملكة وسنحقق لكم ما تريدون.”