عاشت أسرة مصرية في مأساة بسبب مرض غريب ونادر أصاب ابنتهم وجعلها تعيش مقيدة في سلاسل حديدية منذ 10 سنوات لتجنب تعرضها للموت.

وتفصيلاً، لجأت أم مصرية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية شمال مصر لتقييد ابنتها بسلسلة حديدية في منزلها بسبب معاناتها من مرض في المخ يسبب لها إفراطا كاملا في الحركة ويجعلها تحاول قتل نفسها وايذاء نفسها والآخرين.

وقالت والدة الطفلة أن ابنتها أصيبت بمرض بعد عدة سنوات من ولادتها، وبعد فحصها طبيًا تبين أنها تعاني من فرط شديد في الحركة.

وأضافت:” أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة سواء بإلقاء نفسها في مياه النيل أو القفز من شرفة المنزل، ولذلك قررت تقييدها بسلاسل حديدية وتتولى إطعامها وهي بهذه الحالة.”

والجدير بالذكر أن الأم طالبت الأطباء بالبحث عن حل لمأساة ابنتها، لافتة أن الموت يحاصرها من كل جانب ويكاد مرض ابنتها يدمر أسرتها بالكامل.