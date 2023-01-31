أوضح مستشار وزير التموين المصري ناجي فرج، تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022.

وصرح ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج “صالة التحرير” عبر “قناة صدى البلد”، أن مصر يوجد بها 100 منجم، أبرزهم منجم السُكري الذي يضم 12 مليون أوقية من الذهب، لافتا إلى أن منجم إيقات يوجد به مليون أوقية من الذهب.

وأشار إلى أن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر وهي العملة المعتمدة حول العالم، مضيفًا أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري.

وأضاف أنه لابُد من أن تكون عمليات استخراج الذهب بأيادي مصرية، مؤكدًا أن خام الذهب موجود ومتوفر في عدة مناطق مصرية؛ وبالشراكة مع الشركات القومية في الاستخراج؛ سيكون لهذا الأمر تأثير جيد على قطاع التنجيم في مصر.

وتابع: “استخراج الذهب من منجم السكري يساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى 300 طن مما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية”، لافتًا إلى أنه من المفترض استقدام شركات مصرية لاستخراج الذهب من المثلث الذهبي جنوب غرب سفاجا والموجود على مساحة 250 كيلومتر مربع؛ بدلا من ترك هذه المناطق للتنقيب العشوائي.