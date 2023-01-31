أوضح استشاري طب الأسرة وليد القاضي، هل ينقل الطفل إلى العناية بمجرد ظهور علامات إصابة بفيروس، لافتًا أن العناية درجات وسبل الرعاية تختلف من شخص لآخر.

وقال “القاضي” خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على القناة الإخبارية:” أن نقل الطفل إلى العناية بمجرد ظهور علامات إصابة عليه تعتبر علامة من علامات الحكم المسبق”، مُشيرًا إلى أن درجات العناية تختلف، ، وأن وحدة العناية لا تصلح لكل الأشخاص والحالات.

وأضاف:” أن مناعة الطفل تنقص في حال الإصابة بالأمراض المزمنة أو في حال تعرض الأطفال لارتفاع في درجات الحرارة ويُترك دون علاج وأشياء أخرى.”