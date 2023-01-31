أفادت وسائل إعلام يمنية بأن مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم القاعدة الإرهابي، القيادي حسان الحضرمي، قُتل بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، في منطقة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأشارت إلى أن الحضرمي قتل مع اثنين من مرافقيه، مساء أمس الاثنين، كانوا على متن السيارة التي استهدفت.

ويعد حسان الحضرمي هو أحد أهم القيادات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والمسؤول عن صناعة العبوات الناسفة، وقتل إثر الغارة الجوية التي استهدفت سيارته في منطقة الصمدة في وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وكلفته القيادة العامة بشغل منصب مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، بعد مقتل عبدالواحد النجدي بغارة جوية.

والجدير بالذكر أنه تم استهداف منزل حسان الحضرمي، الذي أصيب بالغارة، في نوفمبر من العام الماضي.