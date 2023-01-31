ضبطت وزارة التجارة أحد المتاجر في مدينة تبوك أقام معرضاً مختصاً في تجارة العطور، وقدم من خلاله عروضاً وهمية ومضللة للمستهلكين.

وتعود تفاصيل القضية إلى القيام قيام الفرق الرقابية للوزارة بجولات تفتيشية على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفة أنظمة حماية المستهلك، ورصدت مخالفة المتجر الذي أعلن عن مسابقة للسحب على ثلاث سيارات في بداية العرض، ومن ثم قيامه بإخفاء سيارتين والإبقاء على واحدة فقط كجائزة للمسابقة، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

ووفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، يعد عرض أو تسويق منتج بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة للمستهلك مخالفة تستوجب فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معاً.