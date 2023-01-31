أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أسفه للصدام الذي وقع بينه وبين لويس فان غال المدير الفني لمنتخب هولندا خلال المواجهة في دور الثمانية لكأس العالم قطر 2022.

وقال ميسي: لم يعجبني ما فعلته، لم يعجبني ما حدث بعد ذلك، كانت لحظات متوترة للغاية، الكثير من التوتر، الأمور سارت بوتيرة متسارعة للغاية والناس تفاعلت بطريقتها، لم يكن أي شيء مخططا، لقد حدث فقط.

وكان فان غال صرح قبل المباراة بأن لاعبيه على درجة أعلى من الاستعداد مقارنة بالأرجنتين، وأشار أيضا إلى أن ميسي لم يلمس الكرة خلال مواجهة الفريقين في المربع الذهبي لمونديال البرازيل 2014، حين فازت الأرجنتين أيضا بركلات الجزاء.