كشفت تقارير أنه قد يتم تسجيل غافي لاعب برشلونة اليوم في الفريق الأول بالنادي الكتالوني بعد حصول برشلونة على حكم من قضائي.

وأصدرت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة حكما لصالح برشلونة يجبر رابطة الليغا بتسجيل بابلو غافي في الفريق الأول.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا وقف ضد ذلك، بحجة أن “عجز نادي برشلونة المتوقع للموسم المقبل يزيد عن 200 مليون يورو ولا يلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف في الليغا”، وهو ظرف، وفقًا لتيباس، لا يمتثل للوائح “اللعب النظيف” التي وضعتها الرابطة التي يرأسها.

وينتهي عقد غافي الحالي في 2024، بينما يمتد عقده الجديد حتى 2026 حيث وقع عليه في سبتمبر الماضي.