في زلة لسان جديدة، ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لديه مفتاح قطار أمتراك عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ بالكونجرس وأنه كان يركب 15% من رحلاته خلال ذلك الوقت مع المهندسين فى رحلات من وإلى ديلاوير.

وقال بايدن: “أستطيع أن أقول ذلك الآن لأن هناك قيادة مختلفة، اعتدت على ركوب حوالى 15% من الوقت مع المهندسين ، بشكل حقيقي .. أنا الرجل الوحيد الذي أعرفه – عندما توقفت عن ركوب امتراك – كان لديه المفتاح”.

وقال بايدن: “ركبت القطار بين واشنطن وويلمنجتون ذهابًا وإيابًا كل يوم كان فيه مجلس الشيوخ، وأخبروني أنه كان في المتوسط 117 يومًا في السنة ، حوالي 265 ميلًا في اليوم لقد انتقلت لأكثر من مليون ميل على امتراك ، وهذه ليست مزحة ، بما في ذلك أثناء عملي في منصب نائب الرئيس”، وتابع: “أيها الناس ، انظروا ، لقد قمت بـ 1000 رحلة عبر هذا نفق بالتيمور. لقد مررت بهذا النفق 1000 مرة.