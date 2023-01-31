أفادت تقارير بأن القضاء الإيراني حكم على المدونة الإيرانية، استياج حقيقي (21 عاما)، وخطيبها أمير محمد أحمدي (22 عاما) بالسجن 21 عاما، إضافة إلى عقوبات إضافية بعد نشر فيديو رقصهما في ساحة آزادي بطهران.

وأدانت إيران هذين الشابين بالسجن 10 سنوات ونصف السنة لكل منهما، وحظر النشاط على وسائل التواصل عامين، والمنع من السفر عامين.

وبحسب معلومات فقد اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية الشابين المذكورين في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد ضربهما وإهانتهما، وفقاً لموقع “إيران إنترناشيونال” .

ويتم احتجاز الشابة استياج حقيقي في سجن قرتشك، بينما يتم حبس الشاب في سجن فشافويه.

واتهمت محكمة الثورة في إيران هذين المدونين بـ”التشجيع على الفساد والدعارة”، و”التجمع والتواطؤ بهدف الإخلال بالأمن القومي والنشاط الدعائي ضد النظام”.

وأكدت التقارير أن القاضي أهان الشابين خلال جلسة المحكمة، وقد حرما من اختيار محام لهما.