اختارت عروس فلبينية حمل باقة بصل بدلا من الورود في حفل زفافها، إلى جانب معارفها الوصيفات.

وقررت عروس فلبينية تحويل البصل إلى باقة لتحملها في الممر أثناء زفافها. كما ارتدت وصيفات الشرف أكاليل البصل.

ووفقا لوسائل إعلام فلبينية، فقد طلبت العروس، كيسًا من البصل عبر الإنترنت قبل أربعة أيام من زفافها، وقد خصص الزوجان لهذه الباقة مبلغ 15 ألف بيزو، وهو مبلغ يشكل ضعف قيمة البصل حاليًّا في الفلبين، والذي وصل إلى 8 آلاف بيزو.

وللتخلص من مشكلة “رمي باقة الزهور” كعادة متبعة بمثل هذه الأعراس، قرر الزوجان إلغاء فكرة القذف، ومنح البصل إلى العرابين ووصيفة العروس للاحتفاظ به كهدايا تذكارية.

وسجل البصل سعرا وصل إلى 11 دولار تقريبا في الفلبين بعد الارتفاع الحاد في أسعاره، حتى أصبح أغلى من اللحوم.