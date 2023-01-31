لفت جاستن بيجلو، حارس مرمى فريق فينورد، الأنظار إليه وحصل على الكثير من الإشادات والإعجاب بعدما تصرف بطريقة ذكية لمنع التهديف في مرماه.

وخلال المباراة التي أقيمت أمام تفينتي أنشيده، خرج بيجلو من مرماه ليتدخل ويمنع كرة بتحويلها إلى رمية تماس قبل أن يستحوذ عليها المهاجم فيرغيل ميسيدجان.

وفكر اللاعب ميسيدجان بأن هذه الفرصة مناسبة للإمساك بالكرة ولعب رمية التماس سريعا مستغل غياب الحارس المنافس عن مرماه لكن الأخير سارع بالإمساك بالكرة وألقى بها على أرض الملعب ليجبر الحكم على إيقاف اللعب.

يذكر أن المباراة بين فينورد وتفينتي أنشيده انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدوري الهولندي.