قال مدير التواصل المؤسسي في شركة شركة الإتصالات السعودية “STC”،مشعل الربيعان، إنها ستخصص مدربين متخصصين لتعليم كبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية في الحافلات الذكية.

وأكد أنهم يستهدفون من ذلك زيادةوعي هذه الفئة بالتطبيقات بحيث يكونوا قادرين على التعامل مع هذه الحافلات، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أنهم يستهدفون أيضا حماية هذه الفئة من أي احتيالات قد يتعرضون لها، لافتا إلى أن هذه الحافلات ستخدم القرى والرياض كمرحلة أولى على أن يتم تغطية باقي المملكة في المستقبل.