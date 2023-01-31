أكد الأوزبكي فرهاد عبد الله، مدير دائرة التحكيم السعودية، على أهمية قرار الإعلان عن الأخطاء التحكيمية بعد كل جولة من جولات دوري المحترفين.

واعتبر فرهاد أن ذلك يمثل تثقيفاً للمتابعين للمنافسات الكروية، مشيرا إلى أن العمل مستمر من أجل أن يظهر الحكم السعودي مجدداً في المونديال المقبل 2026، بعد أن غاب عن مونديالي 2018 و2022، بحسب الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه ستتم متابعة جدوى قرار “فيفا” الأخير بقيام الحكام بتفسير قراراتهم للجمهور في كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام في المغرب، وسيتم قياس النجاح الممكن من تلك الخطوة قبل الحديث عن إمكانية تطبيقها في الملاعب.