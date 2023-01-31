رد المستشار القانوني نواف الكودري على سؤال حول سبب تفاوت أسعار مخالفات الذوق العام.

وقال الكودري، إن جميع المخالفات سواء الذوق العام أو حتى المخالفات المرورية وغيرها تتفاوت فيها الأسعار، وفقا لطبيعة المخالفة واثارها المترتبة عليها.

وأضاف: “المخالفات رمزية جدا لكن الهدف منها تنبيه الناس على هذه المخالفة”،

وأكد المستشار القانوني أن الذوق العام يكون نابع عن الشخص نفسه وهو مبدأ موجود منذ قديم الأزل.