ردت الفنانة كارول سماحة على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية بعد حصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر، مشيرة إلى أنها مصرية منذ ٤ سنوات.
وقالت كارول سماحة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: “مندهشة من الهجوم علي بعد حصولي على عضوية نقابة المهن الموسيقية في مصر، أنا ذهبت لنقابة الموسيقيين بالأمس وحصلت على العضوية، فأنا مواطنة مصرية منذ 4 سنوات، وكان من المفروض أن أدخل النقابة منذ سنة ومندهشة من الهجوم.. لاحظت أن كثيرا من الناس لا تعرف أنني أحمل الجنسية المصرية منذ 4 سنوات”.
وأضافت كارول: “أنا متزوجة من مصري وعندي عائلة في مصر منذ 10 سنوات، وكثير من جمهوري المصري بارك لي حصولي على الكارنيه، وأتشرف بانتمائي لنقابة الموسيقيين المصرية”.
وتابعت الفنانة اللبنانية: “مصر وشها حلو علي، ويكفي أنني أسست عائلة حلوة مع رجل مصري، وعندي أصحاب وجذور وروابط أبعد من الفن، ومثل ما عندي وطن هو لبنان أحس عندي انتماء لمصر”.
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