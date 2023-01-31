أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في شركة “دراية المالية” بسام نور يجيب الآثار الاقتصادية المتوقعة لقرار “تملك الأجانب للعقار” على القطاع.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار تعزيز السياح بإتاحة الفرصة للسياح بتملك الفلل والوحدات السكنية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن القرار يستهدف أيضا تعزيز التبادل الاستثماري والتدفقات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة لتحقيق الموازنة في المشروعات.

ونوه بأن طرح وزارة الشؤون البلدية والإسكان للعديد من الوحدات السكنية في الفترة المقبلة سيرفع من المعروض السكني في السوق.