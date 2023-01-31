قال فهد المنصور، استشاري الطب النفسي، إن بعض الأمراض النفسية خاصة السمات الشخصية الحدية يكون معدل إصابة النساء بها أكثر من الرجال.

وأضاف أن المرأة بطبيعتها تتسم بأنها عاطفية وتتعرض لتغيرات هرمونية، و بالتالي يتغير مزاجها من وقت لآخر، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد اضطراب الشخصية الحدية يرتبط بالشخصية المتقلبة المزاج بشكل غير مبرر وأفعالها اندفاعية لا يعمل لها حساب، مثل ترك عمل أو الدخول في علاقة، وإحساسه بالواقع حوله يكون أحيانا فيه خلل، والإحساس بالفراغ.

مضيفا أن الكثير من لديهم سمات شخصية حدية يكونوا عرضة للأمراض النفسية، وبعضهم قد يدخلوا لعالم المخدرات، داعيا أسر هذه الشخصيات إلى الخرص على احتواء هذه النوعية من الشخصيات، وعدم الجدال معها وقت العصبية والانفعالية، بجانب عرضهم على أحد الأخصائيين.

ولفت إلى أن التربية والصدمات النفسية مثل الاعتداء الجسدي من الأشياء التي قد تجعل الفرد يصاب بأمراض نفسية، منوها بأن سلوك المراهقة يتسم بالتقلبات المزاجية والعصبية والانفعالية لكن لا يصل بأن يجرح المراهق نفسه.

د. فهد المنصور – استشاري الطب النفسي: اضطراب الشخصية الحدية يعرض الأفراد للإصابة بأمراض الاكتئاب والقلق وثنائي القطب وربما إدمان المخدرات @DrFahad55#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RElKezAlhJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2023

٨٠٪ من المصابين باضطراب الشخصية الحدية تعرضوا لصدمات نفسية سابقة أثناء الطفولة..

تعليق د. فهد المنصور – استشاري الطب النفسي على هذه النسبة @DrFahad55#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rfGbTEJtl3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2023

د. فهد المنصور – استشاري الطب النفسي: سلوك المراهقة يتسم بالتقلبات المزاجية والعصبية والانفعالية .. وبعض الأمراض النفسية خاصة السمات الشخصية الحدية هناك 3 أضعاف لإصابة النساء بها أكثر من الرجال @DrFahad55#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/c8il41xkJ9 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2023