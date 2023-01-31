قالت الدكتورة زهرة المعبي “مستشار أسري نفسي” أن المرأة ليست للفراش فقط ، فهي أنثى وسند لزوجها وداعم لأسرتها في كل الأحوال .

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن الشخصية التحليلية العقلية للمرأة لها جوانب إيجابية كثيرة، لكن بعض الرجال يخشون هذه النوعية .

وتابعت أن بعض الرجال لديهم القدرة على إخراج أنفسهم من المواقف المحرجة أمام زوجاتهم ، والمرأة قد تكشف الأمر بالإحساس .

ونبهت “المعبي” الرجال من استغباء المرأة ومقولة “لا تكذب على المرأة لأنها ذكية وتعرف أنك كاذب بسبب عقليتها التحليلية القوية” صحيحة.

د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: المرأة ليست للفراش فقط .. المرأة أنثى وسند لزوجها وداعم لأسرتها في كل الأحوال @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/V0KKp2bOam — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2023

د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: بعض الرجال لديهم القدرة على إخراج أنفسهم من المواقف المحرجة أمام زوجاتهم .. والمرأة قد تكشف الأمر بالإحساس @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oImIm1gpUW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2023

د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: الشخصية التحليلية العقلية للمرأة لها جوانب إيجابية كثيرة .. لكن بعض الرجال يخشون هذه النوعية @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NrWUix0Hs4 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2023