قالت الدكتورة زهرة المعبي “مستشار أسري نفسي” أن المرأة ليست للفراش فقط ، فهي أنثى وسند لزوجها وداعم لأسرتها في كل الأحوال .

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن الشخصية التحليلية العقلية للمرأة لها جوانب إيجابية كثيرة، لكن بعض الرجال يخشون هذه النوعية .

وتابعت أن بعض الرجال لديهم القدرة على إخراج أنفسهم من المواقف المحرجة أمام زوجاتهم ، والمرأة قد تكشف الأمر بالإحساس .

ونبهت “المعبي” الرجال من استغباء المرأة ومقولة “لا تكذب على المرأة لأنها ذكية وتعرف أنك كاذب بسبب عقليتها التحليلية القوية” صحيحة.

 