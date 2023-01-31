قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 300 الف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيها بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وكانت النيابة أسندت لمحمد رمضان، أنه استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بعمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التليفزيوني الخاص به “الحكاية”، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره.

وتضمنت الاتهامات المقدمة ضده السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى دون ترخيص ونشر محتوى دون إذن.