أمر قادة البحرية البريطانية، الليلة الماضية، بإجراء تحقيق عاجل، بعد أن كاد العمال يعرضون غواصة نووية لكارثة عن طريق لصق براغي مكسورة في غرفة مفاعل نووي بالغراء.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أنه تم اكتشاف إلصاق البراغي بالغراء بعد إصلاحات أجريت على أنابيب التبريد الحيوية عندما سقط أحد البراغي أثناء عمليات فحص اعتيادية على متن غواصة HMS Vanguard التي يبلغ وزنها 16000 طن.

وسقطت تلك البراغي عند الإصلاح، ولكن بدلا من الإبلاغ عن الأضرار، قام الموظفون المدنيون في شركة المقاولات الدفاعية “بابكوك” بلصق البراغي مرة أخرى بالغراء.

وأفادت الصحيفة بأنهم أبلغوا عن مشكلة في العمل، لكنهم التزموا الصمت بشأن التفاصيل بما في ذلك البراغي والغراء.

وكان هناك ما لا يقل عن سبعة مسامير ملصقة ومثبتة في مكانها على أنابيب المبرد التي تمنع الانهيار على غرار تشيرنوبيل.

وتم العثور عليها هذا الشهر قبل أن يقوم المهندسون بتشغيل المفاعل بكامل طاقته لأول مرة.