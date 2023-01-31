تفاجأ رجل أسترالي بثعبان طوله 4 أقدام في مقعد مرحاض حمامه، الأمر الذي جعله يشعر بالصدمة واستعان بمختصة في الإمساك بهذا النوع من الثعابين.

وتمكنت صائدة الثعابين المحلية، كاتي أيري، من إزالة الثعبان بهدوء، حيث اتضح أنها ثعبان الشجرة، وهي ما تشق هذه الثعابين طريقها إلى المنازل خلال أشهر الصيف بحثًا عن الماء.

وقامت صائدة الثعابين في منطقة “هيرفي باي” بإطلاق الثعبان مرة أخرى إلى البرية بعد إخراجه من الحمام.