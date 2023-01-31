أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم الأربعاء 22 فبراير سيكون يوم التأسيس للقطاع العام والخاص وغير الربحي.

كما سيكون يوم الخميس عطلة رسمية وفقاً للمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي تطبق على موظفي الخدمة المدنية.