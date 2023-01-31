كشفت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى.

وتمكنت أربع أندية من دوري روشن من سداد ما عليها من التزامات وهي الهلال والعدالة وأبها والباطن، بينما يتبقى التزامات مالية على الأندية الأخرى ومنها الخليج والشباب والنصر والاتحاد.

وسددت أندية القادسية والعربي والأخدود ما عليها من التزامات بينهما لم تتمكن الأندية الأخرى من سداد الالتزامات ومنها الأهلي وجدة والشعلة والفيصلي.