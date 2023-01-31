صرح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، بأن المملكة تدخل حاليًا الربع الثاني من فصل الشتاء، حيث تتوالى الموجات المطرية على المناطق.

وأوضح أن الربع الأول من الشتاء كان مرحلة مطيرة على معظم مناطق المملكة، ونبدأ الربع الثاني بحالة مطرية جديدة تشمل الأجزاء الكبرى من المناطق حيث تتضمن عناصر جوية مختلفة من تساقط للثلوج والبرد والرياح النشطة وتذبذب نسبي في درجات الحرارة وانخفاض في معدلاتها بالمناطق الشمالية.

وتوقع القحطاني أن فرص تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك ونيوم تبدأ يومي الأربعاء والخميس، لافتًا إلى أن فصل الشتاء هذا العام لم يتدن ما دون الصفر على معظم مناطق المملكة ومنها المناطق الشمالية التي عادة ما تستقبل أولى موجات انخفاض درجات الحرارة.