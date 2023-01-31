علق الكاتب الصحفي محمد العصيمي، على رفع أسعار تأمين السيارات، موضحا أن أسعار تأمين السيارات في المملكة 7 أضعاف الكويت، وضعفين الأردن ومصر، بحسب الإحصائيات.

وقال العصيمي خلال برنامج “ياهلا”: “من هي الجهة التي تقول لنا تبريرات هذا الارتفاع”، مضيفا: “أطالب بإنشاء مركز دراسات المستهلك ويكون مستقل عن الجهات الحكومية وشركات التأمين، ونريد أن نعرف الأرباح السنوية لشركات التأمين على السيارات”، مشيرا إلى أن تبرير زيادة أسعار تأمين السيارات بزيادة الحوادث يتعارض مع الإحصاءات الرسمية.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب: “شركات تأمين السيارات رفعت الأسعار 300% رغم أن المطالبات لم ترتفع إلا بنسبة 7%، وجميع مبررات شركات التأمين لزيادة تأمين السيارات غير مُقنعة”.

الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب: شركات تأمين السيارات رفعت الأسعار 300% رغم أن المطالبات لم ترتفع إلا بنسبة 7%@Alregaib@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/h19fko0F2R — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 31, 2023