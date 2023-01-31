كشف عنصر بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، معلومات عن عمليات تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس الثوري.

وكشف تقرير أن “محمد تجن جاري، المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أودع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع “الشهيد آقا بابائي” لبنك الأنصار في طهران.

وأظهرت وثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينه، أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس، ملخصاً لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق.

وذكر التقرير أنه لمنع غسل الأموال فقد اشترط البنك المركزي الأمريكي حديثاً على البنوك العراقية الخاصة ملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار، والذي يتضمن جميع التفاصيل بما في ذلك وجهة الحوالة.