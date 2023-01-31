مدير المحافظة على البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، إن مرحلة “المعالجة الجذرية” لمشكلة قرود البابون ستبدأ خلال العام الحالي.

وأكد أن القضاء على قرود البابون لوحده غير كاف في ظل استمرار أسباب تزايدها كتقديم الأغذية لها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

وأضاف أن إطعام قرود البابون أحد العناصر الرئيسية لجذبها وزيادة أعدادها، فضلا عن حاويات القمامة، مضيفا أن حل مشكلة قرود البابون لا يقتصر على خفض الإعداد وإنما يشمل أيضا على عمليات التعقيم والإبعاد والتوعية البيئة من أجل ضمان عدم تكرار المشكلة.

#نشرة_الرابعة | لماذا تأخر مركز تنمية الحياة الفطرية في معالجة مشكلة قرود البابون لسنوات طويلة؟ @NCW_center pic.twitter.com/Lkag4CbhTC — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 31, 2023

#نشرة_الرابعة | مدير المحافظة على البيئة البرية في @NCW_center أحمد البوق: القضاء على قرود البابون لوحده غير كاف في ظل استمرار أسباب تزايدها كتقديم الأغذية لها pic.twitter.com/qNFeaz0jPY — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 31, 2023