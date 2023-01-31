كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، النماذج التخيلية لملعبي الملك فهد الدولي “الدرة” والأمير فيصل بن فهد “الملز”، بالإضافة إلى استادات الشرقية.

وسيتم إنشاء شاشات “3D تفاعلية”، في استاد الملك فهد الدولي، وذلك بعد تطويره بالكامل، وإزالة المضمار، وزيادة طاقته الاستيعابية، إلى 80 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يوم الأربعاء، الملف الفائز بتنظيم كأس آسيا رسميًا، والذي تشارك فيه السعودية، بملف استضافة؛ شعاره “معًا لمستقبل آسيا”.