قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف، أن تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلى المملكة متاحة لجميع الجنسيات للاستفادة منها وهي متزامنة مع إصدار التذكرة.

وأضاف خلال حديثه لقناة “الإخبارية” أن التأشيرة الجديدة ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بزيادة أعداد الزوار، كونها تتيح لهم الحصول عليها سريعاً بالتزامن مع إصدار التذكرة.

وأتابع أن هناك تكاملية بين الجهات المعنية في هذا الملف من أجل تسهيل قدوم الزوار إلى المملكة.