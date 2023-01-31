قال الإعلامي الرياضي، عبدالله الحنيان، إن نادي الهلال سيتعاقد مع لاعبين كبار في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أن الصفقة الكبيرة في الهلال لم تكتمل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج رياضة سكوب المذاع على قناة “السعودية”.

يذكر أن تقارير صحفية ربطت بين نادي الهلال ولاعب باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، مؤكدة أن الهلال يسعى لضم اللاعب.