أكد الإعلامي وليد الفراج، على قدرة لاعبي الهلال في مواجهة الظروف التي تشهدها صفوفه من غيابات بسبب الإصابات قبل مونديال الأندية.
وقال الفراج: “الهلال دائمًا في ظروف صعبة وصنع زعامته بتجاوز التحديات، وحتى لو الهلال في أضعف وأسوأ حالاته من حيث الإصابات والغيابات يظل قادر على تحقيق التغيير داخل الملعب”.
وتابع: “لاننسى أن جزء كبير من تشكيلة الأخضر في كأس العالم 2022 كان من لاعبي هذا الفريق، والوداد لن يكون أصعب من الأرجنتين”.
ويستعد الهلال لمواجهة الوداد المغربي، يوم 4 فبراير المُقبل، في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.
#وليد_الفراج: #الهلال دائمًا في ظروف صعبة وصنع زعامته بتجاوز التحديات ، لاعبو الهلال كانوا مع الأخضر والوداد لن يكون أصعب من الأرجنتين #أكشن_مع_وليد#الهلال_الوداد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 31, 2023
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