أكد الإعلامي وليد الفراج، على قدرة لاعبي الهلال في مواجهة الظروف التي تشهدها صفوفه من غيابات بسبب الإصابات قبل مونديال الأندية.

وقال الفراج: “الهلال دائمًا في ظروف صعبة وصنع زعامته بتجاوز التحديات، وحتى لو الهلال في أضعف وأسوأ حالاته من حيث الإصابات والغيابات يظل قادر على تحقيق التغيير داخل الملعب”.

وتابع: “لاننسى أن جزء كبير من تشكيلة الأخضر في كأس العالم 2022 كان من لاعبي هذا الفريق، والوداد لن يكون أصعب من الأرجنتين”.

ويستعد الهلال لمواجهة الوداد المغربي، يوم 4 فبراير المُقبل، في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.