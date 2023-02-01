استعرض الأمن العام ضبطه لعدد من المجرمين المتورطين في جرائم توزيع مواد مخدرة وسرقة.

وذكر أنه تم ضبط مواطن ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية في المدينة المنورة وتبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية.

كما تم ضبط مواطن بحوزته 25 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها في رجال ألمع، بالإضافة إلى القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 60 كيلو جراماً من نبات القات المخدر في سراة عبيدة.

كما جرى ضبط متهمين آخرين قام بالسطو على منازل ومرافق عامة وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية.