أصبح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بفرع منطقة المدينة المنورة يتصدر عدد المخالفات المرصودة خلال زيارة المنشآت في المنطقة بـ103 مخالفات.

كما سجل فرع المركز الوطني بمنطقة مكة المكرمة 21 مخالفة في 186 منشأة، بينما سجل المركز الوطني بمنطقة جازان 11 مخالفة من بين 97 منشأة.

وجاء ذلك ضمن حملات تفتيشـية بيئيـة خاصـة لمراقبـة جميـع الأنشطة علـــى ســـواحل المملكـــة لحمايتهـــا والحـــد مـــن التجـاوزات عليهـا ولرصـد المخالفـات البيئيـة ونسـبة الالتزام لـدى هـذه المنشـآت.