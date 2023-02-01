تعرضت حفيدة الفنانة المصرية بدرية طلبة لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى في مصر.

وعلقت بدرية طلبة، قائلة: “إحساس صعب ربنا ما يوريه لحد إمبارح حفيدتي الكبيرة تالين وقعت في المدرسه وراحو بيها علي المستشفي قعدت تحت الملاحظه وللاسف انا مش جنبهم أنا في شغلي بالرياض قلبي وجعنى فجاءه عليهم من غير ما حد يقولي لاقيت نفسي بتصل واطمن وهما مخبين عليا “.

وأكملت”لما عرفت كنت بموت لأنى بعيد عنهم لكن الحمدلله ربنا طمن قلبي وتالين بقت كويسه وقامت بخير وسلامة ربنا ما يكتب علي ولادنا وأحفادنا حاجة وحشة ولا ننضر فيهم أبدا ويطمنكم علي حبايبكم”.