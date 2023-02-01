تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07523 مقابل الريال الواحد 0٫24536
الدولار:3٫75302 مقابل الريال الواحد 0٫26645
درهم إماراتي:1٫02176 مقابل الريال الواحد 0٫97871
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71965
دينار أردني:5٫29047 مقابل الريال الواحد 0٫18902
دينار كويتي:12٫29487 مقابل الريال الواحد 0٫08133
دينار بحريني:9٫95456 مقابل الريال الواحد 0٫10046
الريال القطري:1٫03069 مقابل الريال الواحد 0٫97022
الدرهم المغربي:0٫36864 مقابل الريال الواحد 2٫71525
الجنيه المصري: 0٫12436 مقابل الريال الواحد 8٫04148
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