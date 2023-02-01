تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المغرب للمرة الثالثة في التاريخ، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

ويشارك 3 فرق عربية هي الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي والأهلي المصري، إذ يواجه الهلال نظيره الوداد في ربع النهائي.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الملاعب المغربية فعاليات مونديال الأندية بعد نسختي 2013 و2014 .

يذكر أن الهلال يشارك بعد أن استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن يكون الفريق السعودي هو ممثل القارة في هذه النسخة من مونديال الأندية نظرا لتأخر الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 إلى وقت لاحق من العام الحالي.