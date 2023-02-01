يستعد الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™ للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2019 و2021، إذ يسعى الفريق للظهور بشكل مميز والذهاب بعيدًا في البطولة

ويطمح نادي الهلال ممثل المملكة وقارة آسيا لتحقيق مُفاجأة كبرى في بطولة كأس العالم للأندية كالتي أحدثها منتخب السعودية في مونديال 2022.

ونشر حساب نادي الهلال بتويتر صورة عالمية للتتويج، وعلق عليها قائلاً:” عالميتين متتاليتين والتاريخ يشهد “.

ويعد لاعبو الهلال هم القوام الأساسي للمنتخب تحت قيادة الفرنسي هيرفي رونار مدرب الأخضر، وبالنظر لمباراة الأرجنتين التي أصابت العالم بذهول، فتواجد تسعة لاعبين هلاليين في التشكيل الأساسي، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين على دكة البدلاء”.

كما أن المشاركة المقبلة تعد حافز كبير يملكه الهلال في هذه النسخة لتغيير الصورة التي ظهر بها في المشاركتين السابقتين، والحصول على مركز أفضل بل والذهاب إلى أبعد مدى في البطولة، حيث سيكون أكثر فريق سعودي ظهورًا في كأس العالم للأندية FIFA بواقع ثلاث مشاركات، بعد تواجده بنسختي 2019 بقطر و2021 بالإمارات.