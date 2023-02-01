امتلأت مساحات تويتر الهلالية بمطالبات لرئيس نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل؛ بالحصول على على كأس العالم للاندية، وذلك كونها البطولة الوحيدة المتاحة للهلال التي لم يحقهها وكذلك كون إدارة بن نافل حققت مختلف المسميات للبطولات المتاحة لمشاركة الهلال عدى بطولة كأس العالم للاندية.

كما طالب العديد منهم من بن نافل عدم ترشيح نفسه للرئاسة في حالة أخفق في تحقيق بطولة العالم الاندية في المغرب .

ويعتبر الهلال الفريق الأول في المملكة من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 65 بطولة.

والجدير بالذكر أن ابن نافل نجح في أن يُسجل اسمه في تاريخ النادي بتحقيقه العديد من الإنجازات خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وذلك بتحقيق 7 بطولات من أصل 9 ألقاب، حيث فاز الفريق في عهده بدوري المحترفين السعودي مرتين في آخر عامين بالإضافة للقبين في دوري أبطال آسيا، كذلك فاز الزعيم تحت قيادته بلقب كأس الملك ولقب كأس السوبر السعودي، وحقق الهلال أيضًا المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية مرتين عامي 2019 و2021.