تحدث الناقد الرياضي فهد الروقي، عن حملة التنمر، التي تعرض لها حمدان الشمراني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد عرقلته، للاعب النصر كريستيانو رونالدو، في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وقال “الروقي ” خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المُذاع على قناة 24 الرياضية:” حملة تنمر غير طبيعية ومضحكة من بعض الإعلام على حمدان الشمراني بعد عرقلته رونالدو.”

وأضاف:” عرقلة الشمراني، لـ رونالدو، أمر طبيعي ويحدث في كل المباريات، ولكن بعض الإعلام تحدث عن الأمر وكأنه ممنوع على أي لاعب التدخل على اللاعب كريستيانو.”