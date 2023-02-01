كشف القانوني أحمد الشيخي، عن عقوبات كبرى، تهدد ناديي الاتحاد والأهلي، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وقال الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إعلان الكفاءة المالية؛ يؤكد.. أندية الغربية (الاتحاد والأهلي والوحدة)، ستسوء أوضاعهم، في الصيف”.

وشرح الشيخي، سوء أوضاع أندية الاتحاد والأهلي والوحدة، في الصيف القادم؛ على النحو التالي:

– الاتحاد: قضاياه الخارجية فقط؛ لن تقل عن 131 مليون ريال، في الصيف.

– الأهلي: وضعه سيسوء في الصيف؛ ديونه ستزيد من 35 مليون ريال، إلى 74 مليونًا.

– الوحدة: أكثر نادٍ تعرض للمنع من فيفا؛ وفي الصيف، قد يكون مطالبًا بأكثر من 100 مليون ريال.

وفي حال لم يسدد الاتحاد والأهلي والوحدة، هذه الالتزامات، في الصيف القادم؛ سيكونوا معرضين لعقوبات رياضية خطيرة؛ منها: “الحرمان من التسجيل، وخصم نقاط في الدوري”.