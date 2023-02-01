ضبطت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنوّرة 3 متسوّلين يقومون باستعطاف المارة في عددٍ من الأماكن العامة.

ونشر الأمن العام، فيديو يوثق رصد وضبط مقيميْن اثنيْن من الجنسية الباكستانية تسوّل كل منهما بشكلٍ مباشرٍ من الأماكن العامة.

كما ضبطت الجهات الأمنية مقيماً من الجنسية المصرية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.