الهيئة السعودية للتخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– أخصائي أول التحليلات المتقدمة.

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء) أو ما يعادلها.

_ خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل البيانات.

– خبرة في التحليلات واستخراج البيانات والإحصاءات

عن الهيئة:

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ الآن عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2023م، من خلال الموقع .