قام علماء أحياء صينيون لأول مرة باستنساخ بقرة “هولشتاين” عالية الإنتاجية، يمكنها إنتاج 18 طنًا من الحليب سنويًا.

وتفصيلا، استنسخ علماء من “جامعة نورث وسترن” للزراعة والغابات في الصين ثلاثة عجول من خلال نقل نواة الخلية الجسدية، حيث استخدموا نسيجاً من أذن الحيوان.

وأشار رئيس فريق البحث جين يابينغ، إلى أن التجربة لها أهمية كبيرة لإحياء الثروة الحيوانية في الصين، حيث يتم شراء 70% من الأبقار في الصين من الخارج.

وقال : “نخطط لقضاء سنتين إلى ثلاث سنوات في بناء قطيع يضم أكثر من 1000 بقرة خارقة، والتي ستكون أساسا متينا لحل مسألة اعتماد الصين على إمدادات الحيوانات من الخارج”.

والجدير بالذكر أن العلماء الصينيين أجروا عددًا من تجارب الاستنساخ في السنوات الأخيرة، خاصة من الخنازير والخيول والقطط والكلاب وحيوانات أخرى.