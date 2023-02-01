قالت شرطة مقاطعة بافاريا الألمانية أنها تشتبه في أن شابة ألمانية من أصول عراقية تبلغ من العمر 23 عاماً أقدمت بمساعدة شريك لها على قتل شابة تشبهها لكي تدعي أنها ماتت وتتمكن من التواري بسبب مشاكل عائلية.

ويُشار إلى أنه في أغسطس 2022 عثر على جثة امرأة تبلغ 23 عاماً قٌتلت طعناً بسكين داخل سيارة في إنغولشتات (في مقاطعة بافاريا، جنوب ألمانيا)، واعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.

واتضح بعد تشريح الجثة، أن الضحية امرأة أخرى (وهي مدونة جزائرية في مجال الموضة والجمال) وأن القتيلة المزعومة حيةٌ تُرزق.

وأوضحت تحقيقات شرطة إنغولشتات أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة ورتبت مؤامرة القتل بمساعدة شريك لها من كوسوفو يبلغ من العمر هو الآخر 23 عاماً.

وقالت الشرطة:” أن الشابة الألمانية العراقية بحثت مع شريكها على الإنترنت عن امرأة تشبهها “لقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها”..”

وأضافت:” أنها تواصلت قبل قتل هذه الشابة مع عدد من الشابات اللواتي يمكن أن يفين بالغرض “نظراً إلى كونهن يشبهنها”.

وأشارت إلى أنها حاولت عبر حساباتهن على الشبكات الاجتماعية، إقناعهنّ بمقابلتها من خلال تقديم وعود كاذبة لهن.